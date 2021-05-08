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В Самарской области раскрыты подробности ДТП с шестью большегрузами

8 мая 2021 11:56
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В Самарской области названы подробности ДТП с шестью большегрузами

Появилась дополнительная информация о ДТП с большегрузами в Сызранском районе Самарской области. Сведения обнародовали в полиции.

— 7 мая водитель «Мерседеса» в составе полуприцепа «Шмитц» ехал по М-5 «Урал» со стороны Самары в Сызрань. В 13:50 в районе 898-го километра трассы врезался в стоящее в колонне транспортное средство «Вольво» в составе полуприцепа «Шмитц». От удара «Вольво» наехал на КАМАЗ. КАМАЗ врезался во впереди стоящую грузовую «Газель». «Газель» в свою очередь въехала в «Хендай», а тот — в «Вольво» в составе полуприцепа «Хумбару», — рассказали фабулу ДТП представители пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

По сведениям МВД, пострадал водитель первого грузовика. Его госпитализировали. Причину аварии сотрудники полиции еще устанавливают, не исключено, что ДТП произошло из-за несоблюдения водителями дистанции между транспортными средствами.

Известно также, что «Мерседес» перевозил техническую соль, «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» — грузовые шины, КАМАЗ — груз «поливинилхлорид суспензионный ПВХ-С-6359-М», «Хендай» — тару «Кега», «Вольво» с полуприцепом «Хумбару» — строительные материалы, пишет 63.ру.

Фото: облМВД.

Теги: большегрузы грузовики ДТП пострадавшие

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