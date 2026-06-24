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В Самарской области прорвало дамбу, два села затопило

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В Самарской области прорвало дамбу, два села затопило

В Самарской области затопило два населенных пункта. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

По их словам, из-за прорыва насыпной дамбы у села Рысайкино Похвистневского района на полтора метра поднялся уровень воды в реке Тергала. Розлив русла составил до 15 метров.

«Данная ситуация привела к подтоплено 72 приусадебных участков населённых пунктов Алькино и Рысайкино. В случае возможной эвакуации подготовлены два пункта временного размещения», — заявили в экстренном ведомстве.

Как добавили представители ГУ МЧС России по Самарской области, сейчас фиксируется спад уровня воды. Эвакуация населения не требуется.

Тем не менее, на месте работают 60 сотрудников экстренных служб и 31 спецмашина. Им на помощь готовы отправиться еще 100 спасателей и больше 30 единиц техники аэромобильной группировки Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России, пишет 63.ру.

«Для контроля и мониторинга обстановки на месте подтопления задействованы оперативная группа и группа беспилотных авиационных систем МЧС России, инженерная техника района и пожарно-спасательная техника субъектовой противопожарной службы», — добавили в экстренном ведомстве.

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