170

Утром в воскресенье, 16 апреля, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Погиб один человек.

— В 05:00 утра на 981-м км автодороги М-5 «Урал» в районе села Зелёновка «Лада-Гранта» врезалась в стоящий на обочине грузовик «Даф». Водитель «Гранты» 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте, два его пассажира — 1992 и 1995 года рождения — доставлены с места ДТП в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, — сообщили 63.RU в ГУ МВД России по Самарской области.