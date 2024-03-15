В Самарской области произошло лобовое столкновение двух большегрузов марки HOVO

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Сегодня, 15 марта, утром, в 8 часов 9 минут, на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 13 километре автодороги «Обход Тольятти» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту аварии выехало пожарно-спасательное подразделение в количестве четырех человек и одной единицы техники. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух большегрузов марки HOVO. К сожалению, пострадал один из водителей, который был госпитализирован в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская и районная больница». Пожарные - спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания транспортных средств, деблокирование пострадавшего. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"