В Самарской области произошло еще два смертельных ДТП

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В Сызрани погибла 21-летняя девушка-водитель, а в Самаре — пожилой пешеход.

Аварии произошли поздно вечером и в ночь с 10 на 11 апреля, пишет Обоз.инфо.

В Самаре на улице Аврора 34-летний водитель на автомобиле Omoda ехал в направлении улицы Промышленности. В 22:06 он сбил пешехода. Как уточняет пресс-служба Госавтоинспекции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. О личности пешехода пока ничего не сообщали, в полиции упомянули лишь то, что на вид ему было около 60 лет.

Мужчине пытались оказать медицинскую помощь, но он скончался в машине скорой помощи.

В Сызрани смертельное ДТП произошло в 01:14 на улице Интернациональная, около дома №88. За рулем Lada Priora сидела 21-летняя девушка. По неизвестным причинам она врезалась в препятствие и погибла на месте.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в ДТП в Приволжском районе.