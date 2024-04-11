ДТП в Приволжском районе: погиб человек

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11 апреля в 6 часов 42 минуты на пункт связи поступило сообщение, что на 21 километре автодороги Приволжье – Обшаровка произошло дорожно – транспортное происшествие. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части. Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и экипаж ГИБДД. По прибытии на место вызова было установлено, что произошёл съезд в кювет с опрокидыванием автомобиля Nissan. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортного средства. К сожалению, водитель погиб. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"