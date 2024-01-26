В Самарской области пресекли более 320 фактов фиктивной постановки на учет иностранцев

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Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении 74 эпизодов противоправной деятельности.

Сотрудниками полиции в ходе работы по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере миграционного законодательства установлено, что ранее не судимый житель Самары 1975 года рождения за несколько месяцев незаконно поставил на учет по месту своей регистрации – в трехкомнатной квартире на ул. Ново-Вокзальной, более 320 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.Полицейские провели осмотр квартиры, установили и опросили лиц, проживающих в многоквартирном доме, изъяли документы в организациях. В ходе работы сотрудники полиции получили материалы, исключающие возможность проживания всех зарегистрированных на жилплощади подозреваемого.

Ранее не судимый житель Самары неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Свою вину он признал в полном объеме и пояснил, что услугу иностранным гражданам оказывал за денежное вознаграждение, которое тратил на покупку продуктов питания и алкоголя. Общая сумма полученных денежных средств составила свыше 160 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении 74 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.