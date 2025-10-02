В Самарской области пресечена противоправная деятельность трех лидеров неформального молодёжного объединения футбольных фанатов

184

УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность трех лидеров неформального молодёжного объединения футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» (далее - «T.O.Y.S.»), внесённого в соответствии с решением Советского районного суда г. Самары от 11.04.2017 в реестр организаций, признанных экстремистскими, деятельность которого запрещена на территории РФ.

Установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ, 1991 г.р, а также двое его подельников осуществляли вербовку в ряды вышеуказанной экстремистской организации новых членов, а также занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики.

В настоящее время в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия осуществлялись при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.