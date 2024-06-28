В Самарской области правоохранитель сымитировал уничтожение контрафакта

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В результате проведенных УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность исполняющего обязанности начальника Отделения выявления и раскрытия преступлений ОП №3 УМВД России по г. Самаре Магомедова, причастного к превышению должностных полномочий.

Установлено, что Магомедов, используя свое служебное положение, сымитировал уничтожение немаркированной табачной продукции, которая была указана в приговоре суда и являлась вещественным доказательством. Подозреваемый планировал распорядиться указанным контрафактом по своему усмотрению, в том числе использовать для передачи третьим лицам за денежное вознаграждение.

На основании переданных УФСБ материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным

в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением специального звание «майор полиции», а также права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.