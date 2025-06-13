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В Самарской области полицейские вернули домой пропавшего семилетнего мальчика

13 июня 2025 13:29
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В Самарской области полицейские вернули домой пропавшего семилетнего мальчика

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» с благодарностью обратилась семейная пара. Они выразили признательность старшему оперуполномоченному  майору полиции Павлу Ганичеву и сотрудникам оперативной группы за профессионализм, проявленные при поисках их 7-летнего внука.

По словам местных жителей, 20 мая мальчик отправился с утра гулять во двор дома, но долгое время не возвращался. Бабушка с дедушкой совместно с  соседями  обыскали ближайшие улицы, проверили детские площадки, однако дошкольника найти не удалось.

«Мальчик никогда не уходил далеко, а именно в этот раз продолжительное время ребенка нигде не было.  Мы боялись за жизнь внука», — поделились супруги.

Хорошо зная свой участок, территорию, жителей поиски незамедлительно организовал старший оперуполномоченный  майор полиции Павел Ганичев. После обхода знакомых и соседей, через несколько часов потерявшийся мальчик найден сотрудниками полиции. Оказалось, что  дошкольник заигрался дома у друга и забыл, что нужно возвращаться домой. Полицейские передали ребенка родственникам.

От всей души благодарим Павла Ганичева и всех откликнувшихся на просьбу о помощи за чуткость и самоотдачу!» — сказали супруги. Мы рады, что в нашем Межмуниципальном отделе МВД России «Клявлинский»  есть люди,  на которых можно положиться и полностью им довериться» - с благодарностью говорят  местные жители.

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