В Самарской области полицейские вернули домой пропавшего семилетнего мальчика

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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» с благодарностью обратилась семейная пара. Они выразили признательность старшему оперуполномоченному майору полиции Павлу Ганичеву и сотрудникам оперативной группы за профессионализм, проявленные при поисках их 7-летнего внука.

По словам местных жителей, 20 мая мальчик отправился с утра гулять во двор дома, но долгое время не возвращался. Бабушка с дедушкой совместно с соседями обыскали ближайшие улицы, проверили детские площадки, однако дошкольника найти не удалось.

«Мальчик никогда не уходил далеко, а именно в этот раз продолжительное время ребенка нигде не было. Мы боялись за жизнь внука», — поделились супруги.

Хорошо зная свой участок, территорию, жителей поиски незамедлительно организовал старший оперуполномоченный майор полиции Павел Ганичев. После обхода знакомых и соседей, через несколько часов потерявшийся мальчик найден сотрудниками полиции. Оказалось, что дошкольник заигрался дома у друга и забыл, что нужно возвращаться домой. Полицейские передали ребенка родственникам.

От всей души благодарим Павла Ганичева и всех откликнувшихся на просьбу о помощи за чуткость и самоотдачу!» — сказали супруги. Мы рады, что в нашем Межмуниципальном отделе МВД России «Клявлинский» есть люди, на которых можно положиться и полностью им довериться» - с благодарностью говорят местные жители.