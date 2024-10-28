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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль»

28 октября 2024 09:50
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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль»

В целях выявления и пресечения деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, задержания похищенных транспортных средств, установления мест хранения похищенного автотранспорта, изменения их идентификационных обозначений и разукомплектования сотрудники полиции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия.

Как отметил  начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов: «С 14 по 18 октября текущего года проведена операция «Автомобиль», в которой приняли участие более 550 сотрудников полиции. Полицейские проверили 400 транспортных средств, 78 авторазборов, 132 пункта приёма металла, 227 гаражно-строительных кооперативов, 296 станций технического обслуживания, 34 автостоянки и 296 автосервисов».

Полковник полиции сообщил, что во время оперативного мероприятия на причастность к совершению противоправных деяний проверены  87 граждан, ранее судимых за кражи автомобилей и неправомерное завладение транспортными средствами.

В период проведения мероприятия на территории области совершены три неправомерных завладения транспортными средствами. По всем хищениям установлены лица, их совершившие. 

Так, как сообщалось ранее сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Большеглушицкому району установили и задержали 22-летнего мужчину 2006 года рождения, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем LADA 217010 PRIORA. По заявлению собственника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Автомобиль возвращен законному владельцу.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ДПС ОВ Госавтоинспекции по Волжскому району на автодорожном кольце вблизи п. Придорожный Самарской области  остановили автомобиль КАМАЗ. В ходе проверки транспортного средства полицейскими выявлены признаки внесения изменения кустарным способом маркировки идентификационных номеров на раму. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работа по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с кражами и неправомерным завладением автотранспортными средствами, продолжается.

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