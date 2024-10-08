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В Самарской области подразделениями по борьбе с коррупцией за 8 месяцев выявлено 289 фактов взяточничества

8 октября 2024 09:54
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В Самарской области подразделениями по борьбе с коррупцией за 8 месяцев выявлено 289 фактов взяточничества

Врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев рассказал о работе подразделения

ГУ МВД России по Самарской области, в соответствии с установленной компетенцией, на постоянной основе реализуется комплекс мер по противодействию коррупции с учетом наиболее коррупциогенных отраслей экономики – в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом, закупок для государственных и муниципальных нужд, жилищно-коммунального комплекса, землепользования, использования денежных средств, выделяемых на реализацию социально значимых целевых программ. Комплекс принятых организационных мер свидетельствует о положительных результатах в рассматриваемой сфере.

По итогам работы за 8 месяцев 2024 года подразделениями ОВД Самарской области выявлено 539 тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Подразделениями по борьбе с коррупцией за 8 месяцев 2024 года выявлено 407 преступлений против государственной власти, предусмотренное главой 30 УК РФ. В сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика по ряду составов: за 8 месяцев 2024 года выявлено 289 фактов взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них – 79 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма взятки составила 258 тысяч рублей.

Проведенный анализ выявленных преступлений показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в следующих сфере государственного управления, здравоохранения и образования.

На постоянной основе изучаются уголовные дела о преступлениях коррупционной и экономической направленности на предмет наличия признаков легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Так, за 8 месяцев текущего года по материалам сотрудников ОВД Самарской области по фактам легализации приняты процессуальные решения по 22 проверкам (возбуждено 22 уголовных дела), из них, совершенных в крупном и особо крупном размере -17.

Оценивая коррупционные процессы, происходящие в регионе, руководством ГУ МВД России по Самарской области разработан и реализуется комплекс организационных мероприятий, направленных, прежде всего, на выявление и пресечение коррумпированности должностных лиц в органах государственной власти, профилактику и предотвращение тяжких коррупционных преступлений, в том числе, совершаемых должностными лицами различных уровней власти.

Напоминаю, что на территории Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая, а также дисциплинарная ответственность.

В случаях обращения к вам с коррупционными предложением необходимо обратиться с заявлением по месту жительства в ближайший отдел полиции, по телефону вызова экстренных служб 102, либо через сервисы приема сообщений:

- в органы МВД;

- органы прокуратуры;

- в следственное управление следственного комитета;

- в управление ФСБ.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления (правонарушения) круглосуточно.

Вы имеете право обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в вышестоящих инстанциях. Необходимо отметить, что анонимное обращение в правоохранительные органы не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), но в обязательном порядке проводится проверка указанных в нем доводов.

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