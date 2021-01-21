В Самарской области планируют разработать закон об эвтаназии животных

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Работа под этим включена в план деятельности комитета по местному самоуправлению губернской думы.

На заседании профильной комиссии Губернской Думы в Самаре было решено пересмотреть закон об эвтаназии бездомных животных. Это необходимо для того, чтобы эффективно контролировать их численность.

В первую очередь, депутаты обсуждали эффективность регулирования численности уличных животных и безопасности жителей. Помимо этого, в регионе также разрабатывается проект эвтаназии агрессивных уличных собак.

В настоящее время использовать эвтаназию разрешается только в крайних случаях, когда животное болеет заразной неизлечимой болезнью, а агрессивных животных держат в приютах, пишет ПроГородСамара.