В Самарской области перевернулся КАМАЗ со щебнем

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В Самарской области инспекторы ГИБДД выясняют детали ДТП с участием грузового транспорта. Оно произошло утром в субботу, 11 июня, на обводной дороге Тольятти. Очевидцы поделились видео последствий аварии.

— По предварительной информации, у грузовика КАМАЗ лопнуло колесо. В результате большегруз перевернулся, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что многотонная машина перевозила щебень. Груз после опрокидывания рассыпался по дороге. По словам очевидцев, из-за аварии движение по дороге в этой части города было осложнено.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал, пишет 63.ру.