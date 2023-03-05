Я нашел ошибку
Главные новости:
Поезд сообщением «Бишкек — Самара» сошел с рельсов в Казахстане
Поезд сообщением «Бишкек — Самара» сошел с рельсов в Казахстане
В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по дорожной безопасности
В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по дорожной безопасности
В МЧС России создано новое одноименное мобильное приложение по безопасности
В МЧС России создано новое одноименное мобильное приложение по безопасности
Сызранка лишилась телефона и денег в фитнес-студии
Сызранка лишилась телефона и денег в фитнес-студии
В Самаре состоятся поединки между командами Российской Федерации и Республики Беларусь по боксу
В Самаре состоятся поединки между командами Российской Федерации и Республики Беларусь по боксу
В Красноярском районе водитель сбил женщину и сам отвез в больницу
В Красноярском районе водитель сбил женщину и сам отвез в больницу
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
В России введут лимит для переводов без открытия счета
В России введут лимит для переводов без открытия счета
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров

5 марта 2023 11:43
117
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 05.03.2023 местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок. Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
04 марта 2023, 13:31
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
Вице-премьер РФ посетил наш регион в ходе рабочей поездки. Экономика
477
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
04 марта 2023, 12:30
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики.  Общество
505
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
03 марта 2023, 16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства. Экономика
701
В центре внимания
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
113
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
4 марта 2023  13:31
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
477
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
4 марта 2023  12:30
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
503
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
3 марта 2023  16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
700
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
3 марта 2023  14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
1280
Весь список