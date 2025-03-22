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В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

22 марта 2025 10:12
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В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что с утра украинский БПЛА предпринял попытку атаки на одно из промышленных предприятий Чапаевска. Беспилотник был ликвидирован. Повреждений и пострадавших нет, рассказал господин Федорищев в Telegram. О каком предприятии речь, не уточняется.

В течение сегодняшней ночи, 22 марта, над территорией России сбили 47 БПЛА.В Ростовской области отражена атака БПЛА в пяти районах. В Ростове-на-Дону в результате атаки произошел взрыв в многоквартирном доме, пострадали два человека. В ростовском Сальске обломки БПЛА упали на проезжую часть в центре города, пишет Коммерсантъ.

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