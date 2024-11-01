В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за мокрого снега и гололедицы

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен жёлтый уровень опасности.

Сильные осадки в виде снега ожидаются на севере Самарской области в пятницу, 1 ноября. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

В этот период на севере региона возможно налипание мокрого снега. На дорогах Самарской области образуются гололедица и снежный накат.

Также 1 ноября в Самарской области сохранится усиление западного, юго-западного ветра, 15-18 м/с.

Будьте внимательны и осторожны. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».