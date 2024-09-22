В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки

202

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 23 сентября местами, 24 и 25 сентября в большинстве районов Самарской области ожидаются заморозки 0, -5Со».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам стоит не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»