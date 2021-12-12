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В Самарской области на трассе перевернулась машина, водитель погиб

12 декабря 2021 11:34
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В Самарской области на трассе перевернулась машина, водитель погиб

11 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 12:55 в Кинельском районе на 4 км. 950 м. автодороги «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Бузаевка-Чубовка». Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Lada Kalina», двигаясь в направлении с. Бузаевка.

По неустановленной причине он совершил выезд на полосу встречного движения с последующим съездом с дороги в левый кювет и опрокидыванием транспортного средства. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда медицинских работников.

Теги: ДТП

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