В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет

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Полицейские работали на месте ДТП в Камышлинском районе. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: мужчина, управляя большегрузом Scania, допустил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. С места ДТП водитель доставлен в больницу.

Полицейские рассматривают возможную причину ДТП: во встречном направлении двигался а/м SITRAK, у которого произошло отбрасывание колеса от полуприцепа. Пострадавший водитель пытался уйти от столкновения.

Силами ПСЧ 120 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" проводились аварийно-спасательные работы.