Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет

27 января 2025 13:28
103
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет

Полицейские работали на месте ДТП в Камышлинском районе. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции:  мужчина, управляя большегрузом Scania, допустил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. С места ДТП водитель доставлен в больницу.

Полицейские рассматривают возможную причину ДТП: во встречном направлении двигался а/м SITRAK, у которого произошло отбрасывание колеса от полуприцепа. Пострадавший водитель пытался уйти от столкновения.

Силами ПСЧ 120 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" проводились аварийно-спасательные работы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские работают на месте ДТП с ребенком в Тольятти
27 января 2025, 12:07
Полицейские работают на месте ДТП с ребенком в Тольятти
Предполагаемый нарушитель, который никогда не учился в автошколе, задержан полицейскими.  Происшествия
135
В Самаре произошло ДТП из-за приступа у водителя маршрутки
27 января 2025, 10:41
В Самаре произошло ДТП из-за приступа у водителя маршрутки
ПАЗ ехал от Московского шоссе к Стара Загоре. Происшествия
173
Пассажирка автобуса - 73-летняя женщина - самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
26 января 2025, 22:30
Маршрутный автобус протаранил 4 автомобиля на ул. Георгия Димитрова в Самаре
Пассажирка автобуса - 73-летняя женщина - самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Происшествия
423
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
88
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
139
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
141
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
228
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
534
Весь список