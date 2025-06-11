В Самарской области число пострадавших от укусов клещей уже больше 2 тыс. человек

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С начала эпидсезона в Самарской области зарегистрировано 2103 пострадавших от укусов клещами, из них 738 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

"За неделю наблюдения, со 2 по 8 июня, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — констатировали специалисты.

По данным лабораторных исследований клещей, выполненных на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", по состоянию на 9 июня на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 1970 экземпляров клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1,3% исследованных клещей. На инфицированность боррелиями было исследовано 1938 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 3,6% исследованных клещей, пишет Волга-Ньюс.