В Самарской области без электричества остались несколько сел и город

91

В ГУ МЧС России по Самарской области обобщили информацию по итогам урагана, который пронесся по региону 29 июля. Из-за грозы, ливня, сильнейшего ветра без света остались поселки Кинельский, Энергия, Культура и город Кинель.

Отключили газ в поселке Междуреченск.

— В 7 районах области снесло фальшкровли, крыши 5 частных жилых домов, зафиксировано падение деревьев. Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок, — уточнили в экстренном ведомстве. Здесь напомнили, что аналогичная погода ожидается в 63-м регионе местами и 30 июля: синоптики сообщили о грозе, ливне, ветре, скорость которого будет достигать 15–20 метров в секунду, пишет 63.ру.