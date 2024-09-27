В Самарской области автомобиль с водителем съехал в водохранилище, мужчина утонул

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26 сентября на берегу Кирсановского водохранилища в селе Михеевка Пестравского района случилось происшествие. С дамбы в водоем неконтролируемо съехал легковой автомобиль. В салоне находился водитель. Пропажу автомобиля обнаружили около водохранилища по следам от автомобильных шин. В 11.05 для обследования подводной акватории водохранилища на место происшествия были направлены водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения. В 14.40 автомобиль был обнаружен водолазами на глубине 7 метров. Погибшего водителя извлекли из автомобиля и доставили до береговой линии. Детали происшествия предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Фото: ПСС по Самарской области