В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки

135

Авария произошла в половине девятого утра на 34-м километре автодороги Р229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. По данным ГИБДД, в это время на участке был сильный туман.



Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с КамАЗом, груженым кирпичами. От удара легковушку развернуло обратно на свою полосу прямо на Toyota Land Cruiser.



Мужчина, сидевший за рулем первой иномарки, скончался на месте ДТП. Водителя КамАЗа доставили в больницу. Режим движения на дороге не изменился. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД по Самарской области