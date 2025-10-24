В Самарской области 25 октября снова обещают сильный туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. 25 октября местами в Самарской области сохранится туман с ухудшением видимости 500 м и менее».
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!