В Самарской области прошел фестиваль проектов молодежного инициативного бюджетирования
Врачи Клиник СамГМУ провели серию сложных операций по удалению гигантских зобов
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения.
В Самарской области 25 октября снова обещают сильный туман
В Исаклинском районе горел нежилой дом
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16,5% годовых
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с художественным руководителем и главным дирижёром Шостакович Опера Балет Евгением Хохловым
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Самарской области 25 октября снова обещают сильный туман

24 октября 2025 15:44
82
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. 25 октября местами в Самарской области сохранится туман с ухудшением видимости 500 м и менее».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

