В Самарской области 25 октября снова обещают сильный туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. 25 октября местами в Самарской области сохранится туман с ухудшением видимости 500 м и менее».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!