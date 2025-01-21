В Самаре произошла потасовка между депутатом и местными жителями

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20 января 2025 года примерно в 22 часа произошла потасовка между депутатом и местными жителями, в ходе которой участниками было применено травматическое оружие и предметы, используемые в качестве оружия.

Следственным отделом по Промышленному району Самары по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время все участники конфликта установлены, с ними работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и причин конфликта, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.