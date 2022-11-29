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В Самаре за один день в ДТП пострадали двое пешеходов

29 ноября 2022 12:58
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В Самаре за один день в ДТП пострадали двое пешеходов

28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 05:42 час. в Кировском районе г. Самара.  33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Lada Vesta», двигался по ул. Победы в направлении ул. Металлистов. В пути следования, напротив д.143, допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без цели её перехода рядом с трамвайными путями. С места происшествия женщина госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло в 19:50 час. в Промышленном районе г. Самара. 45-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Granta», двигался по ул. Вольской в направлении ул. Краснодонской. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте направо, не предоставил преимущество в движении 17-летней девушке, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по линии тротуара. После чего водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся, и доставил пострадавшею до места проживания. Девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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