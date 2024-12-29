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В Самаре взорвалась котельная, есть пострадавшие

29 декабря 2024 12:32
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В Самаре взорвалась котельная, есть пострадавшие

28 декабря в Куйбышевском районе Самары произошел взрыв на техническом этаже многоквартирного дома на ул. Данилевского.

По информации от местных жителей, они услышали громкий хлопок, грохот и звон разбитого стекла. Эпицентр взрыва находился в котельной, ударной волной вынесло окна на первом этаже МКД, оказались разрушены стены смежных с котельной квартир.

На кадрах оперативной съемки видно, что от некоторых стен-перегородок остался только каркас, комнаты завалены обломками гипсокартона, которыми они были обшиты.

Взрывом вынесло окно вместе с металличееской решеткой.

При этом повреждения получили шесть квартир, к сожалению, есть и пострадавшие - трех человек с места ЧП увезла скорая помощь, им оказана необходимая медицинская помощь.

В данный момент людей из помещений, пострадавших при взрыве, эвакуировали. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые разбирают обломки стен, мебели и домашней утвари. Также предстоит выяснить, насколько здание пригодно для дальнейшего использования и насколько пострадали несущие конструкции (в одной из смежных стен взрыв проделал приличную дыру), пишет Самара-АиФ.

Фото: СУ СК

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