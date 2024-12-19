В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти трех граждан в результате пожара

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16 декабря 2024 года в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме в Железнодорожном районе города Самары, погибли трое граждан. По предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По уголовном уделу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК.