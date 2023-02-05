В Самаре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

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По версии следствия, в период с мая по октябрь 2022 года сотруднику общества с ограниченной ответственностью была не выплачена заработная плата на общую сумму более 270 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств, пишет СУ СК.