В Самаре водителя автобуса, ударившего пожилого пассажира, будут судить

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По версии следствия, обвиняемый, работая водителем, осуществлял пассажирские перевозки на рейсовом автобусе. 25 мая 2024 года в автобус вошел пожилой мужчина и, оплатив за проезд, попросил у водителя билет. В ответ на законную просьбу пассажира обвиняемый отреагировал грубо, а затем, продолжая выражаться нецензурной бранью, вышел из автобуса и нанес потерпевшему удар кулаком в область лица.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, собощает СУ СК РФ по Самарской области.