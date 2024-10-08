В Самаре водитель выехал на газон, машина перевернулась

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7 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:10 в Кировском районе города Самара. 23-летнй водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе. В пути следования, напротив дома № 20, на 18 км, совершил наезд на лужу, после чего не справился с рулевым управлением автомобиля и допустил наезд на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения автомобиля, где произошел выезд автомобиля на разделительный газон с последующим опрокидыванием. Водителя и 28-летнего пассажира госпитализировали.