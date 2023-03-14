В Самаре водитель врезался в столб, пострадали двое

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13 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 19:40 час. в Кировском районе г. Самара. 20-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Ваз 21103», двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. В пути следования напротив д. 40, не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на обочину, расположенную справа по ходу движения, и совершил наезд на световую опору. С места происшествия госпитализированы водитель и 21-летний пассажир.