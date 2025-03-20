В Самаре водитель сбил пенсионерку 76 лет и уехал

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту госпитализации 76-летней женщины с травмами, полученными в ДТП.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 09:50 час. водитель, управляя автомобилем (предположительно седан темного цвета), двигался по ул. Медицинская со стороны ул. Кишиневская в направлении ул. Фасадная. В пути следования напротив д. 18 по ул. Фасадная, нарушил требования п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу и сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Не оказав раненной женщине помощи, водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск нарушителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 8(846)951-91-21, 89608322687 или 102 или в ближайший отдел полиции.