В Самаре водитель сбил мальчика и женщину

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Еще одно ДТП 7 ноября произошло в 21:00 в Промышленном районе Самары. Водитель 1974 года рождения, к административной ответственности за нарушении ПДД в течение года привлекался 11 раз, двигался на автомобиле «Audi S8» по ул. Демократической со стороны ул. Г. Димитрова в направлении ул. Ташкентской.

По предварительной информации, напротив дома № 37 по ул. Демократической, водитель нарушил требования сигналов светофора, вследствие чего допустил наезд на двух пешеходов: несовершеннолетнего мальчика 2016 года рождения, и на женщину 1992 года рождения, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавших пешеходов доставили в ближайшее медицинское учреждение, где несовершеннолетнему мальчику было назначено амбулаторное лечение.