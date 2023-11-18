В Самаре водитель сбил девочку и уехал

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16 ноября в 08.25 час. водитель, управляя легковым автомобилем (предположительно, Renault), двигался по внутридворовому проезду со стороны ул. Солнечной. При совершении манёвра правого поворота на ул. Ново-Садовую в направлении ул. Ново-Вокзальной, возле дома № 232 по ул. Ново-Садовой, нарушил требования п.8.3 ПДД РФ и допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, после чего, не оказав помощь раненному подростку, скрылся с места происшествия.

Школьница смогла дойти до образовательного учреждения, где её самочувствие ухудшилось, и ей вызвали скорую медицинскую помощь. После обследования специалистами девушке рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 951 91 21 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г.Самара ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.