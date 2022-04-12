В Самаре водитель иномарки без прав устроил тройное ДТП

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11 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Куйбышевском районе Самарской области.

Водитель 1977 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 3 раза), двигался на автомобиле «Mazda». Напротив дома №1 по ул. Грозненская водитель допустил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1996 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого автомобиль «Лада» столкнулся с автомобилем «Volkswagen», под управлением водителя 1963 года рождения, двигался в направлении улицы Трубная. Мужчине-водителю автомобиля «Лада» и водителю «Volkswagen» назначено амбулаторное лечение. По информации сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля «Mazda» не имел право управлять транспортным средством.