В Самаре владельца лодки оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

В Самаре проверили соблюдение требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации водного транспорта. Водителя катера оштрафовали, об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- Летом текущего года вблизи Ульяновского спуска владелец маломерного судна «Silver Eagle» перевозил пассажиров. При этом у горожанина отсутствовала лицензия на осуществление предпринимательской деятельности, - отметили в сообщении.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконное предоставление услуг, что могло представлять опасность для жизни и здоровья пассажиров. В результате он был оштрафован на 25 тысяч рублей по решению прокуратуры, пишет Самара-КП.