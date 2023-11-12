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В Самаре вазовская легковушка врезалась в ограждение, другую машину и перевернулась

12 ноября 2023 14:07
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В Самаре вазовская легковушка врезалась в ограждение, другую машину и перевернулась

Еще одно ДТП 11 ноября произошло в Советском районе г. Самара в 03:00. Водитель 1998 г.р., управляя транспортным средством ВАЗ 2106, двигался по ул. Победы, в пути следования в районе дома №73 по ул. Победы, допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, после чего автомобиль Ваз 2106 выбросило влево по ходу своего движения, где произошел наезд на металлическое ограждение с последующим столкновением с транспортным средством  Ford Tourneo, под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном направлении прямо. В результате чего произошло опрокидывание транспортного средства ВАЗ 2106. С места ДТП госпитализированы водитель ВАЗ 2106 и его пассажир 1998 г.р.

 

Теги: ДТП

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