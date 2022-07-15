В Самаре в здании бывшего элеватора на Хлебной площади нашли останки человека

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Во время проведения строительных работ в здании бывшего элеватора на Хлебной площади в Самаре 14 июня 2022 года рабочие наткнулись на человеческие останки.

Судя по снимкам, скелет оказался разделенным на фрагменты, на которых присутствовала одежда. Останки обнаружили в подвале здания. На место были вызваны правоохранительные органы. Сейчас проводиться весь комплекс необходимых мероприятий, рассказали ГТРК «Самара» в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

"По факту обнаружения скелетированных останков человека Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. В настоящее время реализуется комплекс экспертиз. В целях установления личности были назначены необходимые исследования", – сообщили в ведомстве.