В Самаре в суд направлены уголовные дела в сбыте галлюциногенных грибов

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Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный в значительном размере).

По версии следствия, мужчина приобрел для сбыта у неустановленного лица части плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство.

После чего подыскал приобретателя галлюциногенных грибов, которому по договоренности передал их у дома № 195 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе г. Самары за 9000 рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Приобретатель грибов также был задержан сотрудниками полиции на территории Волжского района Самарской области. Уголовное дело в отношении него направлено для рассмотрения в Волжский районный суд.