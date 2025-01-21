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В Самаре в снегопад столкнулись две автомобилистки

21 января 2025 11:53
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В Самаре в снегопад столкнулись две автомобилистки

20 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе областного центра. В 19:21 час. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan March, двигалась в условиях снегопада по Московскому шоссе со стороны улицы Жигулевская в направлении проспекта Кирова. В пути следования, напротив дома № 252 по Московскому шоссе, она проехала регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 41-летней женщины, которая двигалась по улице Ново-Вокзальная со стороны улицы Силовая в направлении улицы Фадеева на разрешающий сигнал светофора. После аварии водители самостоятельно обратились в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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