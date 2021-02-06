В Самаре в результате пожара на ул. Партизанская пострадали трое

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В ночь с 5 на 6 февраля текущего года в Самаре на ул. Партизанской в жилом доме произошел пожар.

Как оказалось, горела квартира на втором этаже данного дома, а именно, вещи, находящиеся в данной квартире. Подъем по пожарной тревоге был объявлен в 01 час 02 минуты, пожарных подняли по команде "Пожар №2". В общей сложности с пожаром боролись 102 человека, площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Потушить пожар удалось уже в 02 часа 44 минуты.

Позже, стало известно, что из-за пожара пострадала 70-яя женщина, на момент пожара было эвакуировано 32 человека, 4 из которых были дети.

До настоящего времени причины возникшего пожара не установлены, и их еще предстоит выяснить, пишет ПроГородСамара.