В Самаре в рамках спецмероприятий раскрыто 27 преступлений

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По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова во всех районах областного центра сотрудниками полиции и регионального Управления Росгвардии 17 февраля текущего года проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах. В мероприятиях приняли участие свыше 1400 сотрудников органов внутренних дел, народные дружинники, работники частных охранных организаций.

Полицейскими во время проведения мероприятия раскрыто 27 преступлений, в том числе 8 из числа ранее совершенных. Установлено местонахождение 17 граждан, 7 из которых находились в федеральном розыске, один подозреваемый задержан с помощью системы биометрического распознавания лиц на станции Самарского метрополитена.

Выявлено и пресечено более 660 различных административных правонарушений.

Полицейские Отдела по контролю за оборотом наркотиков городского Управления МВД проверили 150 адресов, где проживают состоящие на профилактических учетах лица, провели с ними профилактические беседы. Из них, 40 адресов – проверены по сообщениям неравнодушных граждан о возможном существовании наркопритонов.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали около 100 мест концентрации молодежи: торговые центры, интернет-кафе, парки и иные площадки. До владельцев, администраторов и сотрудников частных охранных организаций доведен алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций, конфликтов и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили по месту жительства 119 несовершеннолетних и 126 семей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 45 административных протоколов.

В ходе отработки административных участков участковые уполномоченные полиции изъяли с целью последующей утилизации 2 единицы травматического оружия, проверили места концентрации молодежи, в 264 многоквартирных домах - подвалы и чердаки на наличие возможных террористических угроз и защиту от чрезвычайных происшествий. Полицейскими установлено 148 нарушений управляющими компаниями содержания общедомового имущества. Готовятся информационные письма в ГЖИ для принятия мер по компетенции. Полицейские провели более 380 бесед со старшими домов, подъездов и представителями управляющих компаний, на которых каждому вручались комплекты памяток по противодействию мошенничеству для распространения среди жителей.

Сотрудниками самарской Госавтоинспекции выявлено 200 транспортных средств, с нарушениями светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Владельцам автомобилей выписаны предписания об устранении недостатков. Трое водителей, не выполнивших требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отстранены от управления транспортными средствами, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, автомобили эвакуированы на специализированную стоянку.

В рамках мероприятий, направленных на пресечение фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 3300 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе более 2,5 тысяч литров из складского помещения на ул. Загородной. Там же сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли 35 тысяч пустых бутылок с этикетками алкогольной продукции различных наименований и более 2100 пачек немаркированных табачных изделий.

По итогам проверки одного из пунктов приема лома из незаконного оборота изъято свыше 1300 кг лома черных металлов, в отношении владельца собран административный материал.

Во время мероприятий сотрудниками подразделений по вопросам миграции выявлено 46 иностранных граждан и 2 гражданина Российской Федерации, нарушившие миграционное законодательство РФ. Все нарушители привлечены к установленной законом ответственности. Сотрудниками полиции собраны и направлены в суд материалы, по результатам рассмотрения которых с территории Российской Федерации могут быть выдворены 11 иностранных граждан.