В Самаре в рамках спецмероприятий раскрыто 27 преступлений

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.
Самарская область вместе со всей страной отметит День защитника Отечества
Большинство медработников переехали в Приволжский район из Самары.
Коллектив Приволжской центральной районной больницы пополнили 7 участников программы «Земский доктор»
Снег, хоть и не сильный, может продолжаться на протяжении целой недели.
Всем профильным службам Самары поручено активизировать уборку на территориях
Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
В Самарской области индивидуальный предприниматель за взятку врачу-патологоанатому получал сведения об умерших
Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.
Путин предложил предоставлять всем военным раз в полгода отпуск в 14 дней
Он назвал бизнесменов сильными людьми и призвал их вкладываться в Россию.
Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию
Он рассказал о профилактике ДТП, причинах и условиях и их предотвращениях.
Перед сотрудниками УФСИН СО выступил представитель ДПС Самары Самара
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в рамках спецмероприятий раскрыто 27 преступлений

21 февраля 2023 10:55
167
В Самаре в рамках спецмероприятий раскрыто 27 преступлений

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова во всех районах областного центра сотрудниками полиции и регионального Управления Росгвардии 17 февраля текущего года проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах. В мероприятиях приняли участие свыше  1400 сотрудников органов внутренних дел, народные дружинники, работники частных охранных организаций. 

Полицейскими во время проведения мероприятия раскрыто 27 преступлений, в том числе 8 из числа ранее совершенных. Установлено местонахождение 17 граждан, 7 из которых находились в федеральном розыске, один подозреваемый задержан  с помощью системы биометрического распознавания лиц на станции Самарского метрополитена.

Выявлено и пресечено более 660 различных административных правонарушений.

Полицейские Отдела по контролю за оборотом наркотиков городского Управления МВД проверили 150 адресов, где проживают состоящие на профилактических учетах лица, провели с ними профилактические беседы. Из них, 40 адресов – проверены по сообщениям неравнодушных граждан о возможном существовании наркопритонов.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали около 100 мест концентрации молодежи: торговые центры, интернет-кафе, парки и иные площадки. До владельцев, администраторов и сотрудников частных охранных организаций доведен алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций, конфликтов и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили по месту жительства 119 несовершеннолетних и 126 семей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 45 административных протоколов.

В ходе отработки административных участков участковые уполномоченные полиции изъяли с целью последующей утилизации 2 единицы травматического оружия, проверили места концентрации молодежи, в 264 многоквартирных домах - подвалы и чердаки на наличие возможных террористических угроз и защиту от чрезвычайных происшествий. Полицейскими  установлено 148 нарушений управляющими компаниями содержания общедомового имущества. Готовятся информационные письма в ГЖИ для принятия мер по компетенции. Полицейские провели более 380 бесед со старшими домов, подъездов и представителями управляющих компаний, на которых каждому вручались комплекты памяток по противодействию мошенничеству для распространения среди жителей.

Сотрудниками самарской Госавтоинспекции выявлено 200 транспортных средств, с нарушениями светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Владельцам автомобилей выписаны предписания об устранении недостатков. Трое водителей, не выполнивших требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отстранены от управления транспортными средствами, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, автомобили эвакуированы на специализированную стоянку. 

В рамках мероприятий, направленных на пресечение фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 3300 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе более 2,5 тысяч литров из складского помещения на ул. Загородной. Там же сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли 35 тысяч пустых бутылок с этикетками алкогольной продукции различных наименований и более 2100 пачек немаркированных табачных изделий.

По итогам проверки одного из пунктов приема лома из незаконного оборота изъято свыше 1300 кг лома черных металлов, в отношении владельца собран административный материал.

Во время мероприятий сотрудниками подразделений по вопросам миграции выявлено 46 иностранных граждан и 2 гражданина Российской Федерации, нарушившие миграционное законодательство РФ. Все нарушители привлечены к установленной законом ответственности. Сотрудниками полиции собраны и направлены в суд материалы, по результатам рассмотрения которых с территории Российской Федерации могут быть выдворены 11 иностранных граждан.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
106
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
117
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
394
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
396
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1656
Весь список