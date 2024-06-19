В Самаре в лесополосе нашли два брошенных УАЗа

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Если хозяев «буханок» не найдут в течение месяца, то их передадут в муниципальную собственность.

Теперь районная администрация должна решить, что с ними делать дальше.

Администрация Промышленного района Самары 19 июня 2024 года сообщила об обнаружении в лесополосе двух автомобилей УАЗ («буханки») — белого цвета и цвета хаки. Обе машины стоят на улице Ново-Вокзальной, 197, и выглядят брошенными.

Районные власти ищут их владельцев. Если хозяев двух «буханок» в течение одного месяца найти не удастся, то автомобили передадут в муниципальную собственность с целью дальнейшей утилизации или реализации, пишет СитиТраффик.