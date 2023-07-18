В Самаре в ходе профилактического мероприятия выявили более 50 правонарушений ПДД

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Инструктаж для задействованных в ходе рейда служб прошел на ул. Осипенко.

Сотрудники самарской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции, отдела уголовного розыска, отдела по исполнению административного законодательства провели профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений на центральных магистралях областного центра и прилегающих территориях к торговым центрам. Перед началом рейда – на ул. Осипенко руководство Госавтоинспекции провело инструктаж и распределило экипажи по маршрутам патрулирования, уделив особое внимание тому, что во время проведения полицейскими профилактических бесед с участниками дорожного движения необходимо не только разбирать суть нарушений ПДД, но и напоминать основные правила безопасного поведения на дороге.

По итогам мероприятия выявлено 53 административных правонарушения. Так, уже в первые минуты несения службы сотрудники полиции выявили водителя, не имеющего права управления транспортным средством. В течение нескольких часов за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлекли 18 водителей. За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 3. В отношении одного из водителей составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения к ответственности привлекли 4 автолюбителей, еще один из местных жителей допустил нарушение правил перевозки людей.

Проведение подобных профилактических мероприятий на территории областного центра будет продолжено.