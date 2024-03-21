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В Самаре в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

21 марта 2024 09:37
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В Самаре в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте дорожно-транспортного происшествия.

20.03.2024 в 22:40 водитель 2005 г.р. (стаж вождения 0 лет), управляя автомобилем Лада Приора, следовал по ул. Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Воронежская, в районе дома № 163 по ул. Стара Загора, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Тойота Королла, под управлением водителя 2001 г.р., который двигался прямо со встречного направления. В результате ДТП госпитализированы: водитель Лада Приора и его пассажир - девушка 2004г.р.

Водителю Тойота Королла назначено амбулаторное лечение. Его пассажир – мальчик 2012г.р. госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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