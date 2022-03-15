В Самаре в ДТП пострадали двое

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14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 09:10 в Куйбышевском районе Самары. Женщина-водитель 1996 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Volkswagen», двигалась по второстепенной дороге в районе Николаевского проспекта. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21053» под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался по главной дороге. Два пассажира автомобиля «ВАЗ 21053» госпитализированы.