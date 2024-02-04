В Самаре в ДТП пострадали две женщины

328

3 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 19:40 водитель - женщина 1981 г.р., управляя автомобилем Infiniti, на регулируемом перекрестке ул. Ташкентской и ул. Тополей напротив д. 173 "а" по ул. Ташкентской,при включении разрешающего сигнала светофора не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Reno Logan, под управлением водителя 1962 г.р., который заканчивал проезд перекрестка. В результате ДТП телесные повреждения получили: женщина - пассажир автомобиля Infiniti 1961 г.р. и пассажир – женщина автомобиля Reno Logan 1992 г.р.. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.