В Самаре в ДТП пострадали два водителя и пассажир

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12 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадало 12 человек, скончалось - 2.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 23:20 час. 55-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, при совершении манёвра левого поворота на ул. Свободы в направлении ул. Краснодонская, напротив дома № 64 по проспекту Кирова, нарушил требование п.13.4 ПДД РФ и допустил столкновение с автомобилем Kio Rio, под управлением 36-летней женщины, которая двигалась со встречного направления прямо. После столкновения: а/м Kio Rio отбросило на газон и бетонный столб, автомобиль LADA Granta - на автомобиль Renault Logan, под управлением водителя 1969 года рождения. С места ДТП госпитализированы водитель отечественного автомобиля, женщина-водитель и ее пассажир 1982 года рождения.